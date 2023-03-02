Как 10 минут ходьбы в день улучшат ваше здоровье: ученые поделились открытием

Сколько часов в день вы проводите в активном движении? Спорим, что примерно 8 часов вы сидите за рабочим столом, ведь именно столько длится рабочий день. Однако постоянное пребывание в одном положении и отсутствие движения могут серьезно навредить вашему здоровью.

Как это можно изменить, говорится в исследовании на сайте British Journal of Sports Medicine.

Как отсутствие физической активности влияет на здоровье

Наверное, вы неоднократно слышали фразу, что жизнь - это движение. И это действительно так. В медицине отсутствие двигательной активности называют гипокинезией или гиподинамией.

Недостаточная двигательная активность оказывает негативное влияние на физиологические функции. В частности, происходит развитие заболеваний, которые характерны для стареющего организма: ишемическая болезнь сердца, дистрофические нарушения внутренних органов, эмфизема легких и т.д.

К так называемым заболеваниям цивилизации, одной из причин которых является гипокинезия, относятся сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертония, ожирение, эндокринные нарушения, нейропсихические заболевания.

С течением времени происходит атрофия и дегенерация скелетных мышц. Они все меньше способны выполнять свою функцию.

О чем говорить новое исследование ученых

Ученые Кембриджского университета провели детальный анализ 196 статей с разными исследованиями. Общее количество участников этих экспериментов составило более 30 000 000 человек!

Выяснилось, что две трети исследованных людей посвящали умеренной физической активности менее 150 минут в неделю и только один из десяти занимался более пяти часов в неделю.

Однако не у всех и не всегда столько времени для двигательной активности.

Сколько часов в день нужно двигаться, чтобы быть здоровым

Новые исследования показали, что даже у тех, кто двигался всего 75 минут в неделю (что вдвое меньше нужной нормы), риск ранней смерти из-за проблем с сердцем снижался почти на 23%.

По выводам ученых, если бы все участники исследований занимались умеренной физической активностью не менее 75 минут в неделю, они могли бы избежать появления одного из десяти факторов ранней смерти.

Если разбить 75 минут в течение дня, то это всего 10-11 минут умеренной физической активности. Именно столько нужно среднестатистическому человеку для улучшения состояния здоровья. Речь даже не о часовых физических нагрузках.

Это может быть короткая утренняя зарядка, прогулка в обеденный перерыв или после рабочего дня, вечерняя растяжка перед сном.