Jerry Heil зробила крок на зустріч "Ґреммі": що відомо

"Тепер я членкиня академії GRAMMY! Щоб отримати можливість подати трек на

премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок,

вказавши свою освіту та здобутки", - повідомила

Jerry Heil.

"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася - і наступний крок спрогнозувати нескладно", - додала вона.

Jerry Heil може податися на Ґреммі (фото: пресслужба)

До слова, премія Grammy, яку щорічно вручає американська Академія звукозапису, вважається найвідомішою та найпрестижнішою нагородою сучасної музичної індустрії, яку за впливовістю можна порівняти із премією "Оскар" у кінематографі.

Переможці премії визначаються за допомогою голосування уповноважених членів Академії, серед яких - артисти, продюсери та музиканти.

Jerry Heil приєдналася до ексклюзивного клубу голосуючих членів Академії, ставши однією з небагатьох українок, які отримали можливість впливати на вибір переможців Grammy.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, що співачка представила Україну на Євробаченні-2024 разом із реперкою alyona alyona, виконавши пісню "Teresa & Maria" і посівши третє місце у фіналі конкурсу.

У 2024 році вона стала найпопулярнішою українською артисткою на Spotify,

зібравши понад 1 600 000 щомісячних слухачів.

Крім того, Jerry Heil є однією з небагатьох українців, які вступили до одного з найпрестижніших музичних університетів світу - Коледжу Берклі.