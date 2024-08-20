Jerry Heil сделала шаг на встречу "Грэмми": что известно

"Теперь я член академии GRAMMY! Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив бесчисленное количество страниц, указав свое образование и достижения", - сообщила Jerry Heil.

"Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля ответа. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать счастливую новость вам: верификация состоялась - и следующий шаг спрогнозировать несложно", - добавила она.

Jerry Heil может отправиться на Грэмми (фото: прессслужба)

К слову, премия Grammy, которую ежегодно вручает американская Академия звукозаписи, считается самой известной и престижной наградой современной музыкальной индустрии, которую по влиятельности можно сравнить с премией "Оскар" в кинематографе.

Победители премии определяются с помощью голосования уполномоченных членов Академии, среди которых - артисты, продюсеры и музыканты.

Jerry Heil присоединилась к эксклюзивному клубу голосующих членов Академии, став одной из немногих украинок, которые получили возможность влиять на выбор победителей Grammy.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, что певица представила Украину на Евровидении-2024 вместе с рэперкой alyona alyona, исполнив песню "Teresa & Maria" и заняв третье место в финале конкурса.

В 2024 году она стала самой популярной украинской артисткой на Spotify,

собрав более 1 600 000 ежемесячных слушателей.

Кроме того, Jerry Heil является одной из немногих украинцев, которые поступили в один из самых престижных музыкальных университетов мира - Колледж Беркли.