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Не були готові: Jerry Heil і Alyona Alyona зізналися, як реагували на хейт під час Євробачення 2024

Неділя 30 червня 2024 08:30
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Не були готові: Jerry Heil і Alyona Alyona зізналися, як реагували на хейт під час Євробачення 2024 Jerry Heil і Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Jerry Heil і Alyona Alyona зізналися, що не були готові до хейту, з яким зіштовхнулися під час та навіть після Нацвідбору на Євробачення-2024.

Про це вони сказали на пресконференції перед своїм київським концертом.

Як Jerry Heil і Alyona Alyona реагували на хейт

Зі слів реперки, кожного разу, коли вона думала, що хейтерам вже не залишилося до чого причепитися, люди знаходили привід і робили це.

"Немає меж здивуванню, до чого ще причепляться люди. Ти думаєш, що вже все. І саме пік цього всього для мене особисто став день потрапляння у Книгу рекордів Гіннеса за максимальну кількість перевзувань в один день", - поділилася Alyona Alyona.

"Просто так тебе гнобили, гнобили, а на наступний ранок ти прокидаєшся і "любов", - додала вона.

Не були готові: Jerry Heil і Alyona Alyona зізналися, як реагували на хейт під час Євробачення 2024

Jerry Heil і Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Згодом Jerry поцікавилася в Альони, чи були ті, хто вибачився перед нею і сказав, що змінив свою думку.

"У тому то справа, що навіть були ті, хто писав: "Я спочатку тебе після Нацвідбору ненавидів, але як побачив номер, змінив думку", - розповіла Alyona Alyona.

Сама ж Jerry Heil зізналася: вона не думала, що зіштовхнеться з такою кількістю хейту.

За що хейтили артисток

Після виходу конкурсної пісні дівчат у мережі шанувальники розділилися на два табори. Одні висловлювали своє щире захоплення від треку, а інші невтомно повторювали, що образ Матері Терези, згаданий у пісні, є доволі провокативним. І наводили суперечливі факти з її біографії.

За словами виконавиць, вони провели детальне розслідування з цієї теми і дійшли багатьох висновків.

Зокрема, наголосили, що фани неправильно розтлумачили текст, і образ Матері Терези був використаний як загальне уособлення добра, світла і жіноцтва.

Раніше Jerry Heil відреагувала на чутки про роман з учасником Євробачення 2024 від Швеції.

Також вона та Alyona різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом".

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