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Jerry Heil сделала шаг на встречу "Грэмми": что известно

Вторник 20 августа 2024 14:38
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Jerry Heil сделала шаг на встречу "Грэмми": что известно Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Иванна Пашкевич

Представительница Украины на Евровидении-2024, певица и автор песен Jerry Heil стала членом американской Академии звукозаписи и получила право голосовать за лауреатов одной из самых престижных музыкальных премий мира - Grammy. Кроме того, теперь она также имеет возможность номинировать себя на эту престижную награду.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал знаменитости.

"Теперь я член академии GRAMMY! Чтобы получить возможность подать трек на премию, ты должен пройти верификацию, заполнив бесчисленное количество страниц, указав свое образование и достижения", - сообщила Jerry Heil.

"Я начала этот процесс еще зимой и должна была ждать до июля ответа. Еще месяц я ждала, чтобы рассказать счастливую новость вам: верификация состоялась - и следующий шаг спрогнозировать несложно", - добавила она.

Jerry Heil сделала шаг на встречу &quot;Грэмми&quot;: что известно

Jerry Heil может отправиться на Грэмми (фото: прессслужба)

К слову, премия Grammy, которую ежегодно вручает американская Академия звукозаписи, считается самой известной и престижной наградой современной музыкальной индустрии, которую по влиятельности можно сравнить с премией "Оскар" в кинематографе.

Победители премии определяются с помощью голосования уполномоченных членов Академии, среди которых - артисты, продюсеры и музыканты.

Jerry Heil присоединилась к эксклюзивному клубу голосующих членов Академии, став одной из немногих украинок, которые получили возможность влиять на выбор победителей Grammy.

Jerry Heil сделала шаг на встречу &quot;Грэмми&quot;: что известно

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, что певица представила Украину на Евровидении-2024 вместе с рэперкой alyona alyona, исполнив песню "Teresa & Maria" и заняв третье место в финале конкурса.

В 2024 году она стала самой популярной украинской артисткой на Spotify,
собрав более 1 600 000 ежемесячных слушателей.

Кроме того, Jerry Heil является одной из немногих украинцев, которые поступили в один из самых престижных музыкальных университетов мира - Колледж Беркли.

Ранее она вспомнила, как Вакарчук помог развитию ее карьеры.

Также Jerry Heil и Alyona Alyona признались, как реагировали на хейт во время Евровидения 2024 года.

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