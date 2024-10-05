Jerry Heil з'явилася на обкладинці відомого глянцю: співачка приміряла ефектні образи

Jerry Heil знялася для Hi Celeb Magazine

Так, зірка приміряла кілька образів. В одному з кадрів вона постала в аутфіті, що складався зі сріблястого топу з паєтками та асиметричного чорного костюму. Вбрання артистка підкреслила об'ємно укладеним розпущеним волоссям, виразним макіяжем очей і аксесуарами.

Jerry Heil з'явилася на обкладинці індійського журналу (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

На інших світлинах Jerry Heil позувала в шкіряному одязі: корсеті та штанах. "Лук" завершили масивні аксесуари та яскравий макіяж.

Jerry Heil в шкіряному аутфіті (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

В інтерв'ю глянцю співачка розповіла про свій творчий шлях, починаючи від перших кроків на сцені до участі в "Євробаченні 2024". Jerry також висловилася про свою нову пісню.

"Процес написання пісень у мене завжди різний. Іноді в голову просто спадає якась випадкова фраза. Наприклад, кілька днів тому я помітила, що англійська фраза "killing me" звучить схоже на українське слово "килими", і створила пісню, яка базується на цій грі слів", - сказала вона.

Jerry Heil показала сміливий образ (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

"Jerry Heil - українська співачка та піснярка, яка стала видатною фігурою на музичній сцені країни. Вона відома своїм унікальним поєднанням попелектроніки та фолкелементів. Її музика захоплює аудиторію як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні", - зазначається у публікації.

"Пісні артистки часто торкаються тем кохання, втрат та суспільних проблем, відгукуючись на глибокому емоційному рівні у слухачів. Лірика Jerry характеризується поетичною красою та змістовними посланнями, що викликають роздуми. Її самобутній голос у поєднанні з неймовірними мелодіями створює справді незабутні враження", - також йдеться там.

Jerry Heil знялася для глянцю (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

До слова, нещодавно артистка повідомила, що стала членом Американської академії звукозапису, отримавши право голосувати за лауреатів премії "Ґреммі". Окрім цього, вона має можливість номінувати себе на цю престижну нагороду, тому вирішила подати на розгляд премії свою композицію "All Eyes On Kids", присвячену темі викрадення Росією українських дітей під час повномасштабної війни.

один з образів Jerry Heil (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

Нагадаємо, Jerry Heil розпочинала свій творчий шлях із запису каверів на пісні популярних артистів, а згодом почала презентувати власні хіти. Один із найвідоміших - "Охрана, отмєна", що увійшов до складу її дебютного альбому "Я - Яна".

Цього року разом із реперкою alyona alyona Jerry Heil представляла Україну на міжнародній пісенній сцені "Євробачення-2024" у Мальме, де вони посіли третє місце з піснею "Teresa Maria".