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Jerry Heil розсекретила, чим займається її бойфренд

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Місяць тому українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шамаєва) поділилася щастям з прихильниками та вперше показала фото з бойфрендом. Про свого обранця артистка майже нічого не розповідає, однак на цей раз вирішила зробити виняток. Так, зірка поділилася, що її коханий не з шоубізнесу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті", в якій продюсерка нещодавно стала гостею.

Jerry Heil розповіла про свого коханого

"Та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я не те, що тримаю інтригу. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий, слава богу", - поділилася знаменитість.

У знаменитості також поцікавились, чи українець її бойфренд. На що вона усміхнувшись відповіла: "Не скажу".

Фани припустили, що чоловік - іноземець, і пара могла познайомитись під час перебування артистки в Америці.

Відомо, що майже рік Jerry Heil навчалася у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні, штат Массачусетс.

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)

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