Надя Дорофєєва відверто висловилася про Потапа: "Мені боляче" (відео)

Українська співачка Надя Дорофєєва висловилася про продюсера Олексія Потапенка (Потапа), з яким вона співпрацювала багато років. Артистка розповіла, що думає про хейт навколо репера.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) про це Дорофєєва сказала в ефірі шоу "Сніданок з 1+1", відеозапис якого вже з'явився на YouTube-каналі програми.

Що співачка думає про Потапа

Під час спілкування з ведучими Дорофєєва відповіла на питання, чи є у неї співчуття до Потапа. Нині продюсер отримує чимало критики у мережі. Репера хейтять за поїздки за кордон, за дивні відео та за те що, він ніби навмисно провокує фанів.

Як виявилося, Дорофєєва не дуже хоче говорити про свого колишнього продюсера. Вона доволі обережно натякнула на те, що їй дійсно шкода Потапа, бо йому може бути важко.

"Я вважаю, що хейтять усіх, якщо чесно. І щодо співчуття, мені завжди боляче, коли комусь важко. Навіть якщо людина цього не показує", - заявила співачка.

Дорофєєва та Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Коли співачка спілкувалася з Потапом

Також Дорофєєва розповіла, чи підтримує вона стосунки з екс-продюсером нині. За словами співачки, іноді вони надсилають один одному повідомлення. Втім, як виявилося, вони не обговорюють якісь важливі питання.

"Доволі давненько. Іноді може якусь пісню скинути, і я йому теж», — зізналася співачка.