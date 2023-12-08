Могилевська засвітилась на прогулянці з дитиною. Малюк називав її мамою

У мережі активно шириться відео, в якому співачка Наталія Могилевська гуляє разом із дитиною. Автором ролику виявився український TikTok-блогер Gopatsa, який стверджує, що малюк називає виконавицю мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку інфлюенсера.

Що відомо

Ролик зроблений нещодавно у Києві на Осокорках. У ньому усміхнена артистка йде з дитиною, якій на вигляд два-три роки, до магазину.

Наталія Могилевська з дитиною (фото: скріншот з відео)

Блогер припустив, що Могилевська могла народити первістка до повномасштабного вторгнення.

"Могилевська народила! Звідки, ви запитаєте, така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною в одному з магазинів на Оскороках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Дитині на вигляд два-три роки. І судячи з цього віку можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення", - поділився Gopatsa.

Що про це думають юзери

Користувачі мережі вважають, що це племінниця Наталії. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість розповідала, що її сестра на початку повномасштабного вторгнення РФ перебувала на останніх місяцях вагітності.

А деякі прихильники співачки взагалі згадали, як вона колись казала, що хоче усиновити дитину, і, можливо, зірка вже це зробила.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На концерті вона розповідала, що у неї на початку війни сестра народила, може, то племінниця?

Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить

Якщо це правда, то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розказує. Нехай будуть щасливі

Для чого вам правда? Головне, що мама щаслива від материнства!

Ну народила, і шо? Можливо вона не хоче виносити це в люди, особливо зараз

До слова, виконавиця була у шлюбі двічі. Перший чоловік Наталії - бізнесмен Дмитро Чалий. Пара розлучилася у 2005 році, через рік після весілля.

У 2006-му Могилевська вийшла заміж за підприємця Єгора Долініна, з яким прожила п’ять років.

Зараз вона мешкає у своєму заміському будинку разом із коханим на ім'я Валентин.

Відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце артистки лише після початку повномасштабної війни.