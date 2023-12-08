Могилевська засвітилась на прогулянці з дитиною. Малюк називав її мамою
У мережі активно шириться відео, в якому співачка Наталія Могилевська гуляє разом із дитиною. Автором ролику виявився український TikTok-блогер Gopatsa, який стверджує, що малюк називає виконавицю мамою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку інфлюенсера.
Що відомо
Ролик зроблений нещодавно у Києві на Осокорках. У ньому усміхнена артистка йде з дитиною, якій на вигляд два-три роки, до магазину.
Наталія Могилевська з дитиною (фото: скріншот з відео)
Блогер припустив, що Могилевська могла народити первістка до повномасштабного вторгнення.
"Могилевська народила! Звідки, ви запитаєте, така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною в одному з магазинів на Оскороках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Дитині на вигляд два-три роки. І судячи з цього віку можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення", - поділився Gopatsa.
Що про це думають юзери
Користувачі мережі вважають, що це племінниця Наталії. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість розповідала, що її сестра на початку повномасштабного вторгнення РФ перебувала на останніх місяцях вагітності.
А деякі прихильники співачки взагалі згадали, як вона колись казала, що хоче усиновити дитину, і, можливо, зірка вже це зробила.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
- На концерті вона розповідала, що у неї на початку війни сестра народила, може, то племінниця?
- Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить
- Якщо це правда, то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розказує. Нехай будуть щасливі
- Для чого вам правда? Головне, що мама щаслива від материнства!
- Ну народила, і шо? Можливо вона не хоче виносити це в люди, особливо зараз
До слова, виконавиця була у шлюбі двічі. Перший чоловік Наталії - бізнесмен Дмитро Чалий. Пара розлучилася у 2005 році, через рік після весілля.
У 2006-му Могилевська вийшла заміж за підприємця Єгора Долініна, з яким прожила п’ять років.
Зараз вона мешкає у своєму заміському будинку разом із коханим на ім'я Валентин.
Відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце артистки лише після початку повномасштабної війни.