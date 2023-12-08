Jerry Heil рассекретила, чем занимается ее бойфренд

Месяц назад украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шамаева) поделилась счастьем с поклонниками и впервые показала фото с бойфрендом . О своем избраннике артистка почти ничего не рассказывает, однако на этот раз решила сделать исключение. Так, звезда поделилась, что ее любимый не из шоу-бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ранок у великому місті" , в которой продюсер недавно стала гостей.

Jerry Heil рассказала о своем любимом

"Да я особо ничего не показала, там несколько фотографий. Я не то, что держу интригу. Я думаю, наступит время и я обо всем расскажу. Могу лишь сказать, что он не творческий, слава богу", - поделилась знаменитость.

У знаменитости также поинтересовались, украинец ли ее бойфренд. На что она улыбнувшись ответила: "Не скажу".

Фаны предположили, что мужчина иностранец, и пара могла познакомиться во время пребывания артистки в Америке.

Известно, что почти год Jerry Heil училась в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс.

Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)