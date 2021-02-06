Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично

Родзинки вважаються корисним продуктом і їх часто пропонують вживати у вигляді перекусів, додають в багато продуктів, у тому числі й енергетичні батончики. Однак цей продукт не такий нешкідливий, як багато хто вважає.
Родзинки бувають різними і їх виробництво істотно відрізняється. Деякі види родзинок можуть бути дуже небезпечні для здоров'я. Про це повідомляють у виданні Kontrakty.
Звичайний червоно-коричневі родзинки висушують на сонці й у них не додають консерванти та стабілізатори. А ось білі родзинки, які називають "золотими" – сушать в дегідраторі й для збереження кольору додають діоксид сірки в якості консерванту.
Проте корисні речовини містяться у всіх видах родзинок і серед них особливо важливі фітонутрієнти, які мають антиоксидантні властивості. Також в родзинках багато заліза, калію і магнію.
Але потрібно пам'ятати про те, що родзинки надзвичайно калорійні. В ¼ склянці родзинок міститься 130 калорій. Це особливо важливо для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Для порівняння – в одному банані їх 80-90. Але банан дасть ситості, а жменя родзинок – ні. Вона додасть сил, але від почуття голоду не позбавить. У такої порції родзинок міститься 25 г цукру, що робить її рівносильною шоколадному батончику. Тільки в родзинках цукор натуральний, а не рафінований. Варто також пам'ятати, що у звичайному винограді є вода, а ось в родзинках немає.
Їсти родзинки жменями не рекомендується і потрібно поєднувати їх з білками та жирами. Наприклад, з сиром, який зробить такий перекус поживним і корисним.
Фахівці відзначають, що родзинки підходять як джерело швидкої енергії і їх треба вживати, коли потрібно швидко підвищити свою продуктивність – тренування, змагання, розумова робота або туристичні походи.
Родзинки не можна приймати при виразці шлунка, при ожирінні та серцевій недостатності. Не варто їх їсти при туберкульозі та виразковій хворобі порожнини рота. З обережністю родзинки потрібно їсти алергікам і людям з цукровим діабетом.
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