Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично

Родзинки можуть бути небезпечними для деяких людей (Фото: pixabay.com)

Родзинки вважаються корисним продуктом і їх часто пропонують вживати у вигляді перекусів, додають в багато продуктів, у тому числі й енергетичні батончики. Однак цей продукт не такий нешкідливий, як багато хто вважає.

Родзинки бувають різними і їх виробництво істотно відрізняється. Деякі види родзинок можуть бути дуже небезпечні для здоров'я. Про це повідомляють у виданні Kontrakty.

Звичайний червоно-коричневі родзинки висушують на сонці й у них не додають консерванти та стабілізатори. А ось білі родзинки, які називають "золотими" – сушать в дегідраторі й для збереження кольору додають діоксид сірки в якості консерванту.

Ізюм корисний

Проте корисні речовини містяться у всіх видах родзинок і серед них особливо важливі фітонутрієнти, які мають антиоксидантні властивості. Також в родзинках багато заліза, калію і магнію.

Родзинки треба їсти з обережністю

Але потрібно пам'ятати про те, що родзинки надзвичайно калорійні. В ¼ склянці родзинок міститься 130 калорій. Це особливо важливо для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Для порівняння – в одному банані їх 80-90. Але банан дасть ситості, а жменя родзинок – ні. Вона додасть сил, але від почуття голоду не позбавить. У такої порції родзинок міститься 25 г цукру, що робить її рівносильною шоколадному батончику. Тільки в родзинках цукор натуральний, а не рафінований. Варто також пам'ятати, що у звичайному винограді є вода, а ось в родзинках немає.

Родзинки потрібно поєднувати з іншими продуктами

Їсти родзинки жменями не рекомендується і потрібно поєднувати їх з білками та жирами. Наприклад, з сиром, який зробить такий перекус поживним і корисним.

Фахівці відзначають, що родзинки підходять як джерело швидкої енергії і їх треба вживати, коли потрібно швидко підвищити свою продуктивність – тренування, змагання, розумова робота або туристичні походи.

Кому родзинки не можна

Родзинки не можна приймати при виразці шлунка, при ожирінні та серцевій недостатності. Не варто їх їсти при туберкульозі та виразковій хворобі порожнини рота. З обережністю родзинки потрібно їсти алергікам і людям з цукровим діабетом.

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