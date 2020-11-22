Врачи рассказали, кому категорически противопоказано есть картофель

Врачи назвали вред картофеля (коллаж: РБК-Украина)

Медики сходятся во мнении, что картофель противопоказан при ожирении и сахарном диабете

Врачи устают повторять, что любой продукт имеет свои противопоказания к употреблению, несмотря на высокое содержание полезных элементов и витаминов. Картофель – не исключение. Более того, врачи считают, что при достаточно большом количестве болезней его лучше не употреблять в пищу. Об этом пишет издание The Saxon.

Как сообщается, рекомендации по полному исключению картофеля из рациона в медицинской практике достаточно редки. Обычно ее ограничивают, когда нужно снизить поступление легкоусваиваемых углеводов. Это особенно актуально для людей с сахарным диабетом. В то же время необходимо помнить, что в картофеле имеются и полезные сложные медленноусвояемые углеводы, а их соотношение с легкоусвояемыми зависит от способа и степени кулинарной обработки. Так, при полном разваривании картофеля, например, при приготовлении пюре происходит разрушение пищевых волокон под термическим и механическим воздействием. В связи с этим картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, а значит, при одинаковом размере порции больше всего повлияет на уровень сахара в крови.

Кроме этого, диетологи советуют ограничить в рационе картофель при избыточной массе тела и ожирении. И в этом случае также необходимо учитывать метод приготовления и отдавать предпочтение отварному и запеченному картофелю.

Медики также отмечают, что сырой картофель особенно опасен для организма. По данным ученых, в клубнях этого растения содержится яд соланин. Он становится смертельным в очень больших количествах, начиная с 200 мг. Точная дозировка зависит от веса человека, состояния почек и печени. Но от 400 мг большинство все равно умирает. В клубнях употребляемого в пищу картофеля содержится до 0,05 %, больше всего его содержится в кожуре.

Среди других опасностей сырой картошки – глисты и непереносимость чистого крахмала. Врачи сообщают, что клубни могут быть заражены яйцами глистов. Они очень хорошо приспосабливаются к земле, и почва позволяет паразитам выживать даже в суровые зимы. Поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть картофель и поддавать его термической обработке.

Человеческий организм не приспособлен к усвоению крахмала в чистом виде, то есть без термической обработки. И это особенно чувствуется, когда вещество поглощается в значительных объемах. Так что увлечение сырым картофелем может обернуться серьезными желудочно-кишечными проблемами: запорами или расстройствами, метеоризмом, судорогами, дискомфортом. Полезные вещества будет трудно усваивать. Конечно, это не так опасно, как яд или паразиты. Но приятного тоже недостаточно.

Высокое содержание крахмала и влияние на гликемический индекс этого растения способны повлиять и на фигуру. Самые безопасные рецепты для талии – картофель, сваренный "в мундире" либо запеченный в духовке или в мультиварке. А вот от жареной картошки, чипсов и картофеля фри стоит отказаться.

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