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Известный журналист призвал снять Павелко с должности: "пора на свалку истории"

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:03
Известный журналист призвал снять Павелко с должности: "пора на свалку истории" Фото: Дмитрий Гордон предложил "выкинуть Павелко на свалку истории" (Владислава Мусиенко, УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Ответственность за то, что бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не продолжил работу с главной командой страны, лежит на президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Дмитрия Гордона в эфире телеканала "Украина 24"

"Я так понимаю, Павелко что-то намудрил. Я с большим неуважением отношусь к этому персонажу. Это чистое недоразумение на посту президента Федерации футбола Украины. И судя по тем материалам, которые попадаются в прессе, еще и воришка. Я думаю, он поступил с Шевченко, гордостью нашего футбола, непозволительно безобразно. Конечно, хотелось бы услышать мнение самого Андрея Николаевича на этот счет и самого Павелко, которого давно пора снять (с должности, - ред.) и выкинуть на свалку истории", - подчеркнул Гордон.

Напомним, Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа. Под его руководством "сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где вылетели от Англии (0: 4).

В начале сентября Шевченко раскрыл причины своего ухода с поста после завершения Евро-2020. По его словам, он и его тренерская команда хотели продлить контракт.

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Андрей Шевченко Дмитрий Гордон Андрей Павелко
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