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Шевченко об уходе из сборной Украины: мы хотели продлить контракт

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Киев, Суббота 04 сентября 2021 12:31
Шевченко об уходе из сборной Украины: мы хотели продлить контракт Фото: Андрей Шевченко (УАФ)
Автор: РБК-Украина

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл причины своего ухода с поста после завершения Евро-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootballHub.

"Мы приняли решение продлить контракт после Евро. Я встретился с Павелко и сообщил о своем решении. Он сказал, что не готов обсуждать это. После этого я полетел в отпуск. Затем встретился с Андреем Павелко на финале в Лондоне. Разговоров о пролонгации не было", - говорит Шевченко.

Затем, по его словам, просто истек срок действия контракта.

"Я не говорил, что ухожу. Я просто сказал, что мой контракт завершен. Предварительно пролонгация была обсуждена. Мы не собирались уходить из команды. Мы сказали, что хотим продлить контракт. В суде решать вопрос я не буду. За все пять лет финансовые условия нашего сотрудничества не менялись. Подчеркиваю, УАФ полностью рассчиталась с нами. Проблем нет. Я никого сейчас не обвиняю. Я просто объясняю всю ситуацию. Я констатирую факты. Я слышу много разговоров. Журналисты должны знать обо всех процессах. Сейчас контакта с Павелко у меня нет", - добавляет Шевченко.

Напомним, Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа. Под его руководством "сине-желтые" достались 1/4 финала Евро-2020, где вылетели от Англии (0:4).

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