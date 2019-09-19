Известный волонтер просит помочь тяжелораненым воинам на Донбассе

Известный волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая), которая уже много лет помогает раненным на Донбассе воинам из Киевского военного госпиталя, обратилась к украинцам с просьбой помочь собрать средства на чрезвычайно важный аппарат для гнойной хирургии.

Волонтер на своей Facebook-странице пишет, что Житомирский госпиталь, принимающий колоссальное колличество воинов, нуждается в автоматическом инфузионном шприцевом насосе (дозаторе). Его используют для помощи воинам со сложными диагнозами.

Стоимость аппарата варьируется от 15 до 25 тысяч гривен. И таких нужно два.

"Я прошу Вас помочь, каждая копейка, это выздоровление наших воинов. Аппарат стоит 24 тыс. грн, их нужно два, есть дешевле, он попроще 15 тыс., на какие соберем, такие и купим", - пишет волонтер.

Для всех неравнодушных карта ПриватБанка волонтера: 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья.

Война на Донбассе - Наталья Юсупова просит помочь раненным (скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

К слову, ранее Наталья Юсупова рассказала, что стало самым гадким за время волонтерства.