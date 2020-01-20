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Відомий український телеведучий став татом: перші фото малюка

STYLERПерсони    20.01.2020 - 09:04
Відомий український телеведучий став татом: перші фото малюка
Тимур Мірошниченко з дружиною Інною (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Тимур Мірошниченко похвалився фото з пологового будинку

Тимур Мірошниченко, телеведучий і коментатор, став батьком вдруге. Його дружина Інна 19 січня народила малюка в приватному пологовому будинку, який давно облюбували зірки українського шоубізнесу - Джамала, Лілія Ребрик, Наталка Карпа, Світлана Тарабарова і багато інших.

Ведучий показав в Instagram знімками з дружиною та новонародженим з пологового будинку, подякувавши в stories всім за привітання, яких він не отримував стільки на свої дні народження за всі 33 роки.

Відомо, що в лікарню подружжя вирушило близько шостої ранку 19 січня, а вже о 12:55 малюк з'явився на світ.

Щасливий тато поспішив похвалитися знімками з новонародженим з пологового будинку, в тому числі і тими, де Тимур лежить поруч із малюком (такий метод називають "шкіра до шкіри").

Хлопчик народився на 42-му тижні вагітності з вагою 3740 грамів і зростом 55 сантиметрів. Подружжя назвало сина Марком.

Відомий український телеведучий став татом: перші фото малюкаВідомий український телеведучий став татом: перші фото малюка

Тимур Мірошниченко став батьком (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Варто відзначити, що малюк - не перша дитина в сім'ї Тимура та Інни. 18 червня 2018 року у пари народилася дівчинка, яку вони назвали Мією.

Тимур Мірошниченко з 2005 року є незмінним коментатором "Євробачення", в 2009 і 2013 вів "Дитяче Євробачення", а також Євробачення-2017 разом з Олександром Скічко та Володимиром Остапчуком.

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