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Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото)

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 12:58
Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото)
Украинский певец отдыхает в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

Известно, что он отправился туда сразу после гастролей на востоке Украины

Популярный украинский певец Вадим Олейник опубликовал фотографии со своего отдыха и по отметке стало понятно, что он находится в оккупированном Крыму, а точнее – в Ялте.

Украинский музыкант, певец и актер Вадим Олейник поехал отдыхать в оккупированный Крым вместе со своей девушкой Анной. Он разместил на своей странице Instagram фотографию, на которой он сидит на катамаране, ест креветки и пьет пиво.

Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото)

Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Пиво и креветки" – незаменимые атрибуты для прогулки на катамаране", - написал музыкант под фото.

Также фотографии из оккупированного Крыма появились на странице его девушки Анны Браженко. Она написала, что на 7 день пребывания в оккупированной Ялте наконец-то встретилась с морем. Девушка занимается организацией концертов и гастролей Вадима Олейника.

Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото)

Фото: instagram.com/brazhenko

Напомним, Вадим Олейник – украинский певец, который родился в Черновицкой области. В 2008 году он вместе с Владимиром Дантесом победил в украинском проекте "Фабрика Звезд-2". Дует двух музыкантов просуществовал почти 7 лет, но в 2015 году они разошлись, и Олейник создал сольные проект OLEYNIK. В 2016 году его номинировали на M1 Music Awards в категории "Прорыв года".

Ранее в СМИ неоднократно упоминалось о том, что украинский исполнитель часто гастролирует в России и за это его неоднократно критиковали. Если верить афишам, которые размещены на страницах Олейника в соцсетях, в Крым он поехал после тура по востоку и югу Украины.

Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото)

Фото: facebook.com/oleynikmusic

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за детского Евровидения разразился грандиозный скандал - украинским детям предложили выступить от РФ.

А также рассказывали о том, что опальная Лолита приехала с концертами в "Л/ДНР".

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