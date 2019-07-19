Відомий український співак засвітився на відпочинку в окупованій Ялті (фото)

Український співак відпочиває в Криму (Колаж РБК-Україна)

Відомо, що він вирушив туди відразу після гастролей на сході України

Популярний український співак Вадим Олійник опублікував фотографії зі свого відпочинку і по позначці стало зрозуміло, що він знаходиться в окупованому Криму, а точніше – в Ялті.

Український музикант, співак і актор Вадим Олійник поїхав відпочивати в окупований Крим разом зі своєю дівчиною Анною. Він розмістив на своїй сторінці Instagram фотографію, на якій він сидить на катамарані, їсть креветки і п'є пиво.

Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Пиво і креветки" – незамінні атрибути для прогулянки на катамарані", - написав музикант під фото.

Також фотографії з окупованого Криму з'явилися на сторінці його дівчини Анни Браженко. Вона написала, що на 7 день перебування в окупованій Ялті нарешті зустрілася з морем. Дівчина займається організацією концертів і гастролей Вадима Олійника.

Фото: instagram.com/brazhenko

Нагадаємо, Вадим Олійник – український співак, який народився у Чернівецькій області. У 2008 році він разом з Володимиром Дантесом переміг в українському проекті "Фабрика Зірок-2". Дует двох музикантів проіснував майже 7 років, але у 2015 році вони розійшлися, і Олійник створив сольні проект OLEYNIK. У 2016 році його номінували на M1 Music Awards в категорії "Прорив року".

Раніше в ЗМІ неодноразово згадувалося про те, що український виконавець часто гастролює в Росії і за це його неодноразово критикували. Якщо вірити афішам, які розміщені на сторінках Олійника в соцмережах, у Крим він поїхав після туру на схід і південь України.

Фото: facebook.com/oleynikmusic

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через дитяче Євробачення вибухнув грандіозний скандал - українським дітям запропонували виступити від РФ.

А також розповідали про те, що опальна Лоліта приїхала з концертами в "Л/ДНР".