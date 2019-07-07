Лолита приехала в "Л/ДНР" с концертами и рассказала про обстрелы ВСУ: подробности (видео)

Фото: Лолита Милявская (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Лолита приехала на оккупированные территории на Донбассе с концертами (видео)

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке с концертом и приехала в захваченный боевиками Луганск. Скандальная певица, не смотря на запрет СБУ въезжать в Украину, отправилась на территории ОРДЛО с шоу. Соответствующие видео с мероприятия артистка опубликовала в своем Instagram.

Также она написала в сети, что по дороге заезжала в Дебальцево и слышала рано утром 7 июля звуки обстрела. Она повторила рассказы о том, что стреляли "опять по мирному населению".

В Донецке она выступила в парке Щербакова и исполнила свои шлягеры на бесплатном концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности.

Лолита приехала в ОРДЛО с концертами (Фото: скриншот)

"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за сердца и массовый хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - подписала Лолита ролик.

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке (Видео: instagram.com)

После выступления в Донецке Милявская приехала в Луганск, и в пути они сделали остановку в Дебальцево. Она показала в сети видео из города, "чтобы опять оценить состояние мирной жизни". Певица также рассказала про обстрел оккупированного "ЛНРовцами" Первомайска.

"Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет мир? Кому задать этот вопрос?

P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно", - говорится в ее публикации.

Лолита Милявская показала видео из Дебальцево (Видео: instagram.com)

Нужно сказать, что в комментариях к видео с выступления пользователи сети высказывают неоднозначную реакцию после визита в ОРДЛО. Так, кроме комплиментов певице за "талант и смелость", звучат и критические оценки и возмущения:

"Все оно то хорошо вы приехали, спели, а вот один вопрос - почему в Донецк не приезжают артисты как Алегрова, Орбакайте, Валерия и т п!? Я здесь живу и вижу, как ко дну идет "республика"! Живут только те, кто зарабатывает везде, но не в "днр"! Беднота и нищета! Все у кого есть возможность уже выехали! Разруха полная, а они концерты устраивают!" - говорится в комментарии.

Скрин комментариев

Напомним, Лолиту выдворили из Украины весной 2017 года. Певицу сняли с поезда под Сумами и отправили назад в РФ. Причиной запрета на въезд стало ее выступление в оккупированном Крыму.

Фото: скрин myrotvorets.center

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.