ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известная актриса показала ребенка от нардепа из "Слуги народа" (фото)

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 22:19
Известная актриса показала ребенка от нардепа из "Слуги народа" (фото)
Аня Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

Украинская актриса и модель Аня Гресь показала ребенка от нардепа Романа Грищука

Известная актриса и модель Аня Гресь, которая недавно родила первенца народному депутату от "Слуги народа" Роману Грищуку, впервые показала фото малыша. Снимок двухнедельного Тимофея Аня выставила на своей странице в Instagram.

Молодая мама показала сына, который спит на руках, укутанный в покрывало, словно кокон.

Известная актриса показала ребенка от нардепа из &quot;Слуги народа&quot; (фото)

Аня Гресь вместе с сыном Тимофеем (фото: instagram.com/anya_gres)

"Тимофей Романович Грищук. Ровно 2 недели. Знакомьтесь", - написала Аня.

Тимофей родился весом 4,2 кг, 54 см 30 октября в 19:19. Перед началом схваток Аня находилась в строительном магазине.

Аня также опубликовала видео в сети, в котором подробно рассказала о своих родах. Модель призналась, что из-за того, что ребенок был достаточно крупный, ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

Аня Гресь рассказала о родах (видео: YouTube)

Стоит отметить, что жена народного депутата решила рожать в обычном роддоме на Борщаговке и не прибегать к частным клиникам. По ее словам, ей есть куда потратить деньги, которые берут в таких медучреждениях.

Новый депутат от "Слуги народа" Роман Грищук начал встречаться с Аней еще во время учебы в университете. Молодая пара вместе даже играла в команде КВН "КПИ". После КВН они создали шоу "Мамахохотала". Свадьбу пара сыграла в Таиланде в 2015 году.

Не голосовала и предлагала взятки: детали скандала со "Слугой народа" в Раде Даже не представляем: Зеленский записал важное срочное обращение (видео)
Новости Украины преступленияСлуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь