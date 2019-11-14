Известная актриса показала ребенка от нардепа из "Слуги народа" (фото)

Аня Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

Украинская актриса и модель Аня Гресь показала ребенка от нардепа Романа Грищука

Известная актриса и модель Аня Гресь, которая недавно родила первенца народному депутату от "Слуги народа" Роману Грищуку, впервые показала фото малыша. Снимок двухнедельного Тимофея Аня выставила на своей странице в Instagram.

Молодая мама показала сына, который спит на руках, укутанный в покрывало, словно кокон.

Аня Гресь вместе с сыном Тимофеем (фото: instagram.com/anya_gres)

"Тимофей Романович Грищук. Ровно 2 недели. Знакомьтесь", - написала Аня.

Тимофей родился весом 4,2 кг, 54 см 30 октября в 19:19. Перед началом схваток Аня находилась в строительном магазине.

Аня также опубликовала видео в сети, в котором подробно рассказала о своих родах. Модель призналась, что из-за того, что ребенок был достаточно крупный, ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

Аня Гресь рассказала о родах (видео: YouTube)

Стоит отметить, что жена народного депутата решила рожать в обычном роддоме на Борщаговке и не прибегать к частным клиникам. По ее словам, ей есть куда потратить деньги, которые берут в таких медучреждениях.

Новый депутат от "Слуги народа" Роман Грищук начал встречаться с Аней еще во время учебы в университете. Молодая пара вместе даже играла в команде КВН "КПИ". После КВН они создали шоу "Мамахохотала". Свадьбу пара сыграла в Таиланде в 2015 году.