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Малиновский забил дебютный гол за "Аталанту" в матче Лиги чемпионов

Новости » Спорт    22.10.2019 - 23:37
Малиновский забил дебютный гол за "Аталанту" в матче Лиги чемпионов
Фото: Руслан Малиновский (facebook.com/atalantabc)

Украинец реализовал пенальти в ворота "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил свой дебютный гол за итальянскую "Аталанту" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается в Twitter клуба.

Рефери на 28 минуте игры назначил пенальти в ворота англичан за фол Фернандиньо на Иличиче. Исполнить 11-метровый было доверено именно Руслану Малиновскому, который хладнокровно развел по разным углам мяч и вратаря "горожан" Эдерсона Мораеса.

Это первый гол и результативное действие украинца за "Аталанту". Сама игра стала для украинца 10 за итальянский клуб во всех турнирах.

В итоге поединок завершился победой английского клуба со счетом 5:1. Таким образом, украинец стал автором единственного гола в составе "Аталанты" в этой игре.

Напомним, другой игрок сборной Украины Александр Зинченко пропускает матч "Манчестер Сити" с "Аталанты" из-за травмы колена. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы, а также сроки его восстановления.

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