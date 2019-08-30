Известный украинский боксер экстренно госпитализирован: что известно

Вячеслав Узелков, украинский боксер и бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" внезапно угодил в больницу. О том, что с ним произошло, спортсмен рассказал сам, на своей странице в Instagram.

Как указал Вячеслав Узелков в хештегах в публикации – у него начались проблемы с давлением и сердцем. Однако самая фотография сделана в Онкологическом центре, что очень сильно обеспокоило фанатов.

"Дорогие друзья и те, кто хотел на меня посмотреть прямо в прямом эфире. Простите, я снова попал в больницу. Сегодня в прямой эфир я не выйду. Отдельно прошу прошения у Фитнесс мама за обещанное время быть и рассказать все в эфире", - написал Узелков.

Вчеслав Узелков попал в больницу (фото: instagram.com/uzelkoff_official)

В комментариях пользователи пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и отметили, что их напугала та больница, в которой он находится.

Славик, надеюсь, ничего страшного, как-то пугает слово "онкоцентр". Выздоравливай.

Слава, выздоравливай. Держим кулаки и молимся за тебя. Ты все выдержишь, ведь ты боец!

Почему Онкоцентр?? Не пугайте.

Долой больницы! Мы выйдем не только в эфир.

Вячеслав, очень уж пугает "онкоцентр". Вы не шутите! Берегите себя!

Скриншот комментариев (instagram.com/uzelkoff_official)

Немного позже Вячеслав Узелков разместил еще одну фотографию – комплекса в Одессе, где он отдыхает.

"Каждый раз, когда нам плохо, мы стремимся чтобы с нами были самые дорогие нам люди, или оказаться в том месте, где тебе хорошо, тепло, уютно и вкусно", - подписал фото спортсмен.

Фото: instagram.com/uzelkoff_official

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