Джигарханян попал в больницу: друг актера раскрыл все подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

У Армена Джигархана проблемы с сердцем

Армен Джигарханян попал в больницу в Москве в РФ, но в срочной операции, о которой сразу разошлись слухи, не нуждается. У 83-летнего культового советского и российского актера проблемы с сердцем, и в прошлом году после смерти супруги он пережил инфаркт.

Сообщалось, что после обострения заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности он и был экстренно госпитализирован.

В то же время друг Джигарханяна Артур Сомогонян заверил, что поводов для беспокойства нет, и актер к выходным должен выписаться из клиники, передает "КП".

Армен Борисович находится в одной из московских клиник под постоянным наблюдением врачей.

По его словам, Джигарханян лег в больницу в целях обычной профилактики. Также он возмутился сообщениями в прессе о якобы тяжелом состоянии здоровья артиста и реанимации.

Сомогонян заверил, что Джигарханян накануне начала нового осеннего театрального сезона в Московском драматическом театре, которым он руководит с 1996 года, решил "подлечиться, прокапать капельницу".

Армен Джигарханян (фото из соцсетей)

Армен Джигарханян весной 2016 года был госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского с подозрением на инфаркт миокарда. У актера сахарный диабет.

Через года, в январе 2018-го, был госпитализирован прямо из театра в Пироговскую клиническую больницу в Москве в состоянии средней тяжести. У Армена Борисовича выявили проблемы с сердцем, гипертонический криз, нашли подозрения на невралгию и вирусную инфекцию.

26 апреля 2018 года он госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.

Как сообщалось ранее, недавно советский актер Валентин Гафт был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. 83-летний актер перенес инсульт.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский заболел и выступил на совещание с хриплым голосом.