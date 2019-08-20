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Легендарный советский режиссер угодил в реанимацию: что произошло

STYLERПерсоны    20.08.2019 - 08:12
Легендарный советский режиссер угодил в реанимацию: что произошло
Фото: wikipedia.org

Режиссер сам обратился к медикам за помощью

Культовый советский и российский режиссер театра и кино Марк Захаров попал в реанимацию в Москве. Об этом пишут росСМИ.

О госпитализации Захарова стало известно во вторник, 20 августа. Согласно данным СМИ у 85-летнего художественного руководителя "Ленкома" диагностировали двустороннее воспаление легких, из-за чего его положили в реанимационное отделение больницы.

Отмечается, что режиссер уже несколько дней плохо себя чувствовал, но к медикам обратился когда ему стало хуже - у режиссера возникла тяжелая одышка.

Легендарный советский режиссер угодил в реанимацию: что произошло

Марк Захаров (фото: wikimedia.org)

Марк Захаров в качестве режиссера работал над созданием таких культовых советских фильмов, как "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" (1976 года с Евгением Мироновым и Анатолием Папановым).

В марте 2014 года Марк Захаров числился в числе тех, кто подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации с осуждением агрессии России против Украины.

Но позже отрицал факт подписи и добавил, что с предложением подписать письмо в поддержку Путина к нему также никто не обращался.

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