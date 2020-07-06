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Известный украинский артист сделал неоднозначное заявление о языке: это не выход

STYLERПерсоны    06.07.2020 - 18:19
Известный украинский артист сделал неоднозначное заявление о языке: это не выход
Владимир Горянский (Фото: abastudiо.org)

Владимир Горянский считает, что в Украине не нужно закрывать российское телевидение

Известный украинский актер театра и кино Владимир Горянский заявил, что не стоит ущемлять другие языки на территории Украины. Он отметил, что украинский язык должен быть государственным, но об остальных тоже забывать не стоит.

Горянский высказал мнение, что другие языки на территории Украины не только нельзя запрещать, но и стоит их развивать.

"Вопрос языка у нас всегда политизирован, и это очень обидно. На мой взгляд, в этом вопросе обязательно должен быть украинский – это государственный язык, и здесь вообще нет никаких вопросов. Но закрыть российские театры, телевидение и так далее - это не выход", - заявил Горянский в эфире "Апостроф TV"

Он добавил, что украинцам обязательно нужно развивать знание иностранных языков, так как всем современным людям нужно становиться "гражданами мира" и для этого необходимо знание не одного, а нескольких иностранных языков.

Украинский артист Горянский сделал заявление о языке

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никакого российского языка в качестве второго государственного быть не может. Вторым языком, по его мнению, может стать английский.

Также мы рассказывали о том, что пациент, которому делали операцию на мозге, пел песню "Рідна мати моя".

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины украинский языкВладимир Горянский
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