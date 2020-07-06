Украинец пел во время операции на мозге (фото: pixabay.com)

В Украине провели операцию на мозге пациенту в сознании

Украинец пел "Рідна мати моя", пока ему делали операцию на мозге, чтобы удалить опухоль. Врачи говорят, что такие уникальные хирургические вмешательства являются привычными не только в мире, но и в Украине.

Медики утверждают, что головной мозг не имеет болевых рецепторов, поэтому для пациента такие операции безболезненны. Но рецепторы есть на коже головы, черепа, оболочках головного мозга. Для этого человека обезболивают, но на определенном этапе "будят".

Ведь когда пациент в сознании, есть возможность проверить определенные участки мозга до того, как удалена опухоль. Это минимизирует повреждения, риск паралича или потери важных функций в зоне головного мозга, пишет Expres.online.

"Во время нейрохирургических вмешательств имеется высокий риск повреждений в определенных структурных частях главного мозга, которые отвечают за способность человека к жизненно важных функций. Когда пациент находится под полной анестезией, невозможно проверить, в определенный момент операции ничто ли не угрожает участку, который контролирует, например, мелкую моторику. А если больной в сознании, хирург может попросить выполнить какое-то действие, чтобы убедиться, что процесс операции проходит успешно", - говорит профессор Олег Крышталь, академик Национальной академии наук, нейрофизиолог.

Этот метод называется "wake-up анестезия", и в Украине такие операции делают уже 30 лет. К примеру, если опухоль находится в зоне речи или в зоне движения, пациента просят, к примеру, сжимать руками мячик или разговаривать, а иногда даже петь.

Во время некоторых операций с пациентом постоянно общаются. Если он начинает говорить хуже, значит, что хирург слишком близко к зоне речи и "идти" дальше нельзя. Если появилась проблема с моторикой - значит под угрозой другая важная зона.

"Во время операции больной пел песню "Рідна мати моя". При пении можно лучше почувствовать плавность языки, выпадения тех или иных функций... После удаления опухоли вновь ввели пациента в наркоз, а через определенное время он проснулся. Все прошло успешно", - вспоминает случай из практики Николай Полищук, нейрохирург, доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины.

Ранее мы писали, что во Львове женщине вырезали опухоль-монстр, которая оказалась второй по величине в мире.

Также мы писали, что в Украине провели уникальную операцию беременной женщине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко