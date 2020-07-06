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Данилов о языковом вопросе в Украине: никакого второго русского

Новости » Политика     06.07.2020 - 12:58
Данилов о языковом вопросе в Украине: никакого второго русского
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов допустил, что вторым языком может быть английский

Для Украины является принципиальным вопросом языка, поэтому государственным должен быть только украинский. В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть английский.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Никакого второго, российского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык", - отметил он.

Данилов считает, что вторым языком должен быть английский, который должен изучаться, начиная с детского сада.

Напомним, Конституционный суд Украины завтра возьмется за рассмотрение дела относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Отметим, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" требует изменений.

Как писало РБК-Украина, языковой закон вступил в силу 16 июля прошлого года.

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Автор: Анастасия Рокитна

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