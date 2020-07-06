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Відомий український артист зробив неоднозначну заяву про мову: це не вихід

STYLERПерсони    06.07.2020 - 18:19
Відомий український артист зробив неоднозначну заяву про мову: це не вихід
Володимир Горянський (Фото: abastudiо.org)

Володимир Горянський вважає, що в Україні не потрібно закривати російське телебачення

Відомий український актор театру і кіно Володимир Горянський заявив, що не варто обмежувати інші мови на території України. Він зазначив, що українська мова повинна бути державною, але про інші теж забувати не варто.

Горянський висловив думку, що інші мови на території України не тільки не можна забороняти, але і варто їх розвивати.

"Питання мови у нас завжди політизується, і це дуже прикро. На мій погляд, у цьому питанні обов'язково повинен бути українська – це державна мова, і тут взагалі немає ніяких питань. Але закрити російські театри, телебачення і так далі - це не вихід", - заявив Горянський в ефірі "Апостроф TV"

Він додав, що українцям обов'язково треба розвивати знання іноземних мов, через те, що всім сучасним людям потрібно ставати "громадянами світу" і для цього необхідно знання не одної, а кількох іноземних мов.

Український артист Горянський зробив заяву про мову

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що глава РНБО України Олексій Данилов заявив, що ніякого російської мови в якості другої державної бути не може. Другою мовою, на його думку, може стати англійська.

Також ми розповідали про те, що пацієнт, якому робили операцію на мозку, співав пісню "Рідна мати моя".

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України украинский языкВладимир Горянский
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