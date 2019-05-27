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Известный российский юморист попал в базу "Миротворца": все детали

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 13:41
Известный российский юморист попал в базу "Миротворца": все детали
Галустян попал в базу Миротворца (коллаж: РБК-Украина)

Михаила Галустяна обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях против Украины

Михаила Галустяна, известного российского артиста и шоумена, внесли в базу "Миротворца". О причинах его попадания в "Чистилище" сказано на сайте центра "Миротворец".

Так, юмористу вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, пропагандистскую деятельность против Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма, а также незаконную коммерческую деятельность на территории полуострова.

Еще в марте 2015 года Галустян попросил переслать ему текст про события на Майдане и гибель авиалайнера MH17, который он смог бы выложить от своего имени с учетом специфики своего амплуа. Впоследствии этот текст был выложен на страницах Галустяна в Twitter и Facebook.

Известный российский юморист попал в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали

Галустян попал в базу Миротворца (фото: facebook.com/Михаил Галустян)

Но последней каплей стали стали съемки на территории аннексированного полуострова фильма  "Артек. Большое путешествие", где юморист исполняет одну из главных ролей, а также выступает в роли продюссера.

Известный российский юморист попал в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали

Галустян попал в базу Миротворца (юморист в Крыму на съемках фильма, фото: ru.krymr.com)

Также в базу "Миротворца" 27 мая были внесены и другие актеры и члены съемочной группы, участвовавшие в съемках фильма "Артек. Большое путешествие".

Среди них актриса Екатерина Климова, режиссер Карен Захаров, оператор Кирилл Зоткин, продюссер Армен Ананикян.

Известный российский юморист попал в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали

Галустян попал в базу Миротворца (скрин: myrotvorets.center)

Ранее сообщалось, что в "Чистилище" "Миротворца" угодил и украинский олигарх Игорь Коломойский.

Также мы писали о том, что сеть поддержала ребят, сорвавших и растоптавших флаги РФ в оккупированном Севастополе.

Ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма решили выслать Наталью Кудуеву вместе с дочерью, которая два года назад стала "героиней" российской пропаганды.

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