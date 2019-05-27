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Відомий російський гуморист потрапив в базу "Миротворця": усі деталі

STYLERЖиття    27.05.2019 - 13:41
Відомий російський гуморист потрапив в базу "Миротворця": усі деталі
Галустян потрапив в базу Миротворця (колаж: РБК-Україна)

Михайла Галустяна звинувачують в участі у пропагандистських заходах проти України

Михайла Галустяна, відомого російського актора і шоумена, внесли в базу "Миротворця". Про причини його попадання в "Чистилище" сказано на сайті центру "Миротворець".

Так, гумористу закидають свідоме порушення державного кордону України, пропагандистську діяльність проти України, участь у спробах легалізації анексії Криму, а також незаконну комерційну діяльність на території півострова.

Ще в березні 2015 року Галустян попросив переслати йому текст про події на Майдані і загибель авіалайнера MH17, який він зміг би викласти від свого імені з урахуванням специфіки свого амплуа. Згодом цей текст був викладений на сторінках Галустяна в Twitter і Facebook.

Відомий російський гуморист потрапив в базу &quot;Миротворця&quot;: усі деталі

Галустян потрапив в базу Миротворця (фото: facebook.com/Михайло Галустян)

Але останньою краплею стали стали зйомки на території анексованого півострова фільму "Артек. Велика подорож", де гуморист виконує одну з головних ролей, а також виступає в ролі продюсера.

Відомий російський гуморист потрапив в базу &quot;Миротворця&quot;: усі деталі

Галустян потрапив в базу Миротворця (гуморист у Криму на зйомках фільму, фото: ru.krymr.com)

Також у базу "Миротворця" 27 травня були внесені і інші актори і члени знімальної групи, які брали участь в зйомках фільму "Артек. Велика подорож".

Серед них актриса Катерина Клімова, режисер Карен Захаров, оператор Кирило Зоткін, продюсер Армен Ананікян.

Відомий російський гуморист потрапив в базу &quot;Миротворця&quot;: усі деталі

Галустян потрапив в базу Миротворця (скрін: myrotvorets.center)

Раніше повідомлялося, що в "Чистилище" Миротворця " потрапив і український олігарх Ігор Коломойський.

Також ми писали про те, що мережа підтримала хлопців, які зірвали і розтоптали прапори РФ в окупованому Севастополі.

Раніше повідомлялося, що з окупованого Криму вирішили вислати Наталю Кудуєву разом з донькою, яка два роки тому стала "героїнею" російської пропаганди.

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