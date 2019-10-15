Известный пропагандист Кремля гуляет по Киеву (фото)

Известный путинский пропагандист, который является телеведущим на канале "Россия-1" и гендиректором канала "Спас", принадлежащий РПЦ, Борис Корчевников приехал в Киев и выставляет соответствующие фото в Instagram.

В сети он рассказал, что получил награду на фестивале православного кино "Покров", который проходил в Киеве с 7 по 10 октября.

Корчевников прогуливается по Киеву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Корчевников посетил Киево-Печерскую лавру, гулял на Крещатике и встретился со священнослужителями.

Корчевников прогуливается по Киеву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Российский телеведущий активно поддерживает РПЦ и является сторонником политики Владимира Путина.

Корчевников прогуливается по Киеву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

В Госпогранслужбе заявили, что Корчевников не находится в списке тех, кому запрещен въезд на территорию Украины.

Корчевников прогуливается по Киеву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Напомним, что в скандале с украинским певцом Олегом Винником усмотрели происки ФСБ. После участия в скандальном российском проекте #ВсемМир Винник оказался в базе данных сайта "Миротворец". Он также неоднозначно высказался по поводу Крыма.

По словам продюсера Александра Ягольника, певец скорей всего планирует гастроли по России, и поэтому согласился стать участником скандального проекта.

Ягольник считает, что ФСБ поставили задачу "пробить женскую аудиторию", поскольку она больше устала от войны на Донбассе, чем мужская.