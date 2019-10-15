Відомий пропагандист Кремля гуляє по Києву (фото)

Відомий путінський пропагандист, який є ведучим на каналі "Росія-1" і гендиректором каналу "Спас", що належить РПЦ, Борис Корчевников приїхав у Київ і виставляє відповідні фото в Instagram.

В мережі він розповів, що отримав нагороду на фестивалі православного кіно "Покров", що проходив в Києві з 7 по 10 жовтня.

Корчевников прогулюється по Києву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Корчевников відвідав Києво-Печерську лавру, гуляв на Хрещатику і зустрівся зі священнослужителями.

Корчевников прогулюється по Києву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Російський телеведучий активно підтримує РПЦ і є прихильником політики Володимира Путіна.

Корчевников прогулюється по Києву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

У Держприкордонслужбі заявили, що Корчевников не знаходиться в списку тих, кому заборонений в'їзд на територію України.

Корчевников прогулюється по Києву (фото: instagram.com/b.korchevnikov)

Нагадаємо, що в скандалі з українським співаком Олегом Вінником угледіли підступи ФСБ. Після участі у скандальному російському проекті #ВсемМир Винник опинився в базі даних сайту "Миротворець". Він також неоднозначно висловився з приводу Криму.

За словами продюсера Олександра Ягольника, співак скоріше всього планує гастролі по Росії, і тому погодився стати учасником скандального проекту.

Ягольник вважає, що ФСБ поставили завдання "пробити жіночу аудиторію", оскільки вона більше втомилася від війни на Донбасі, ніж чоловіча.