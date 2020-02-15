Известный певец покончил с собой из-за обвинений в педофилии: все детали

Дэниел Ли Мартин был обвинен в сексуальном насилии над детьми незадолго до самоубийства
Тело 54-летнего кантри-певца Дэниела Ли Мартина было найдено мертвым в его доме во Флориде. По данным полиции, основной версией смерти артиста является самоубийство. Полицейские связывают его смерть с недавним обвинением музыканта в сексуальном насилии в отношении детей.
Перед самоубийством были опубликованы обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего и в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах в адрес музыканта. Более того, также полиция расследует заявления по обвинению в подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению изнасилования ребенка.
Представитель офиса шерифа округа Паско сообщил изданию People: "Мартин не реагировал на попытки установить контакт с ним. Для оказания помощи была вызвана группа PSO SWAT, поскольку Мартин ранее угрожал причинить вред себе и другим".
Дэниел Ли Мартин предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии над детьми (фото: офис шерифа округа Паско)
Мартин был арестован 27 января по обвинению в сексуальном насилии, после того, как он якобы был соблазнен молодой девушкой в своем доме 1 ноября 2019 года. TMZ утверждает, что жертва рассказала, как было на самом деле: он "ласкал себя и делился порнографическими изображениями".
Напомним, что ранее знаменитый певец умер прямо на сцене.