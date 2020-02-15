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Известный певец покончил с собой из-за обвинений в педофилии: все детали

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 15:17
Известный певец покончил с собой из-за обвинений в педофилии: все детали
Скорая помощь США (иллюстративное фото: libguides.com)

Дэниел Ли Мартин был обвинен в сексуальном насилии над детьми незадолго до самоубийства

Тело 54-летнего кантри-певца Дэниела Ли Мартина было найдено мертвым в его доме во Флориде. По данным полиции, основной версией смерти артиста является самоубийство. Полицейские связывают его смерть с недавним обвинением музыканта в сексуальном насилии в отношении детей.

Перед самоубийством были опубликованы обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего и в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах в адрес музыканта. Более того, также полиция расследует заявления по обвинению в подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению изнасилования ребенка.

Представитель офиса шерифа округа Паско сообщил изданию People: "Мартин не реагировал на попытки установить контакт с ним. Для оказания помощи была вызвана группа PSO SWAT, поскольку Мартин ранее угрожал причинить вред себе и другим".

Известный певец покончил с собой из-за обвинений в педофилии: все детали

Дэниел Ли Мартин предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии над детьми (фото: офис шерифа округа Паско)

Мартин был арестован 27 января по обвинению в сексуальном насилии, после того, как он якобы был соблазнен молодой девушкой в своем доме 1 ноября 2019 года. TMZ утверждает, что жертва рассказала, как было на самом деле: он "ласкал себя и делился порнографическими изображениями".

Напомним, что ранее знаменитый певец умер прямо на сцене.

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