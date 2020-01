Знаменитый певец умер прямо на сцене: извинился и закрыл глаза

В США умер певец Дэвид Олни (иллюстративное фото / libguides.com)

Известный певец Дэвид Олни умер во время своего концерта в США

Дэвид Олни умер прямо во время выступления. Сердце знаменитого американского певца остановилось 18 января, когда он давал свой концерт в Санта-Роса-Бич во Флориде.

По словам присутствующих на последнем концерте звезды зрителей, в середине своей третьей песни Олни "остановился, извинился и закрыл глаза".

Судя по всему, зрители и музыканты не сразу поняли, что случилось. Лишь спустя несколько минут 71-летнего артиста положили на сцену и начали проводить реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

"Врачи в аудитории и медики работали усердно, чтобы заставить его прийти в себя. Трудно об этом писать, потому что я не могу поверить, что он ушел. Мне очень жаль его жену, семью, друзей и всех людей, которые любили его и его музыку. Даже те, кто никогда не слышал о нем. Мы все потеряли кого-то важного прошлой ночью", - написала в Facebook певица Эми Ригби.

David Olney at 30A Songwriters Festival

А музыкант Скотт Миллер рассказал журналистам, что "Олни не выронил гитару, не упал со стула, он был нежен и деликатен, как всегда".

Позже в американских СМИ появилась информация, что причиной смерти знаменитости стала сердечная недостаточность.

За время своей карьеры Олни издал 20 альбомов. Кроме того, артист сотрудничал с такими известными исполнителями, как Джон Хэдли и Серхио Уэбб, а кавер-версии его песен записывали Эммилу Харрис, Стив Эрл, Линда Ронстадт, Стив Янг, Дель Маккури, Лори Льюис и многие другие звезды.

David Olney - These Boots Are Made for Walkin

Напомним, что 19 января умер участник и основатель группы "Ляпис Трубецкой".