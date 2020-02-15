Відомий співак покінчив із собою через звинувачення в педофілії: усі деталі

Швидка допомога США (ілюстративне фото: libguides.com)

Деніел Лі Мартін був звинувачений в сексуальному насильстві над дітьми незадовго до самогубства

Тіло 54-річного кантрі-співака Деніела Лі Мартіна було знайдено мертвим у його будинку у Флориді. За даними поліції, основною версією смерті артиста є самогубство. Поліцейські пов'язують його смерть з недавнім обвинуваченням музиканта в сексуальному насильстві щодо дітей.

Перед самогубством були опубліковані звинувачення в сексуальній експлуатації неповнолітнього й у сексуальному насильстві при обтяжуючих обставинах на адресу музиканта. Більш того, також поліція розслідує заяви за звинуваченням у підштовхуванні неповнолітнього до скоєння зґвалтування дитини.

Представник офісу шерифа округу Паско повідомив виданню People: "Мартін не реагував на спроби встановити контакт з ним. Для надання допомоги була викликана група PSO SWAT, оскільки Мартін раніше погрожував завдати шкоди собі та іншим".

Деніел Лі Мартін постав перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над дітьми (фото: офіс шерифа округу Паско)

Мартін був заарештований 27 січня за звинуваченням у сексуальному насильстві, після того, як він нібито був спокушений молодою дівчиною у своєму будинку 1 листопада 2019 року. TMZ стверджує, що жертва розповіла, як було насправді: він "пестив себе і ділився порнографічними зображеннями".

Нагадаємо, що раніше знаменитий співак помер прямо на сцені.