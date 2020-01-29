Звезда электронной музики совершила самоубийство из-за несчастной любви

Диджей из Лондона совершила самоубийство (коллаж: РБК-Украина)

Диджей Люси Стоун выпрыгнула с многоэтажки

Известная музыкант, DJ Люси Стоун покончила жизнь самоубийством после тяжелого расставания с любимым человеком. 38-летняя диджей прославилась игрой в культовом клубе Лондона Ministry of Sound, выступала на громких мероприятиях в Абу-Даби и Дубае. Об этом пишет The Sun.

Девушка выпрыгнула с 14-этажа многоэтажки через два дня после разрыва с бойфрендом. Трагедия случилась в Хэмпстеде, на северо-западе Лондона.

Случилось это еще 4 сентября 2019 года, но обстоятельства смерть Люси не предавались огласке.

DJ Люси Стоун (фото: instagram.com/djlucystone)

После разрыва с парнем по имени Андре, с которым она встречалась в течение пяти лет, Люси Стоун пошла якобы "на больничный" на неделю. Девушка все это время терзалась суицидальными мыслями, пока не решилась на страшный шаг.

Известно, что за несколько часов до происшествия Люси отправила сообщение своим близким в WhatsApp, в котором сообщила, что не может не думать о самоубийстве. Все дальнейшие попытки семьи связаться с нею были безуспешными.

DJ Люси Стоун (фото: instagram.com/djlucystone)

Девушка выпрыгнула с 14 этажа и скончалась на месте. Опознать Люси удалось только благодаря татуировкам.

Друзья говорят, что Люси была на пике карьеры диджея, играя в лучших клубах мира.