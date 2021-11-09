Известный кулинар поделился рецептом сырных пончиков: готовятся быстро и легко!

Ингредиенты

Творог 250 г

Яйцо 1 шт. + 1 желток

Сахар 85 г

Ванильный сахар 10 г

Мука 145 г

Разрыхлитель 10 г

Подсолнечное масло для фритюра

Способ приготовления

Как отмечает кулинар, творог лучше брать домашний – жирностью 9-15%. Его нужно отжать от лишней ваги, через полотенце или марлю. Масло для фритюра должно быть без запаха.

Творог нужно смешать с яйцом, желтком и сахаром. Перетереть в однородную массу.

В муку нужно добавить разрыхлитель, перемешать и добавить в творог.

Раскатать мягкое тесто.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

С помощью растительного масла раскатать на столе и сформировать бублики.

Масло разогреть до 180 градусов и жарить в нем бублики с двух сторон, периодически переворачивая их шумовкой.

Вынимать на бумажные полотенца, посыпать сахаром.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova