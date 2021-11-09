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Известный кулинар поделился рецептом сырных пончиков: готовятся быстро и легко!

Автор: Анна Шиканова

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сырных пончиков. Способ приготовления этих пончиков очень простой и как отметил кулинар, ранее он такого не готовил.

Рецепт одной из подписчиц Ярославский разместил на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Творог 250 г
  • Яйцо 1 шт. + 1 желток
  • Сахар 85 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Мука 145 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Подсолнечное масло для фритюра

Способ приготовления

Как отмечает кулинар, творог лучше брать домашний – жирностью 9-15%. Его нужно отжать от лишней ваги, через полотенце или марлю. Масло для фритюра должно быть без запаха.

Творог нужно смешать с яйцом, желтком и сахаром. Перетереть в однородную массу.

В муку нужно добавить разрыхлитель, перемешать и добавить в творог.

Раскатать мягкое тесто.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

С помощью растительного масла раскатать на столе и сформировать бублики.

Масло разогреть до 180 градусов и жарить в нем бублики с двух сторон, периодически переворачивая их шумовкой.

Вынимать на бумажные полотенца, посыпать сахаром.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что раскрыт уникальный рецепт куриных крылышек Баффало, который существует в США с 1964 года.

А также сообщали о том, что кулинар Евгений Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог.

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