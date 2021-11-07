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Легендарные крылышки "Баффало": раскрыт уникальный рецепт 1964 года

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Воскресенье 07 ноября 2021 12:15
Легендарные крылышки "Баффало": раскрыт уникальный рецепт 1964 года Фото: Раскрыт уникальный рецепт крылышек Баффало (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Куриные крылышки "Баффало" впервые приготовили в США в 1964 году в баре Anchor, в городе Баффало. Рецепт оригинального соуса с кайенским соусом придумали случайно. А потом обжарили в нем крылышки. С тех пор этот рецепт приготовления куриных крылышек стал самым популярным в мире.

Как приготовить куриные крылышки "Баффало", рассказали в издании foodandmood.

Ингредиенты

  • Куриные крылышки 10 шт.
  • Сливочное масло 70 г
  • Томатная паста 50 г
  • Острый соус Табаско 2 ст. ложки
  • Мука 2 ст. ложки
  • Кайенский перец 1 ч. ложка
  • Паприка 1 ч. ложка
  • Соль 1 ч. ложка
  • Черный молотый перец ½ ч. ложки
  • Чесночный порошок ½ ч. ложки
  • Растительное масло

Способ приготовления

Крылышки хорошо промываем, при необходимости удаляем кожицу. Каждое крылышко разрезаем по суставу на две части.

Смешиваем муку, паприку, кайенский перец и соль

В этой панировке нужно обвалять крылья и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и сбрызнутый растительным маслом.

Готовить крылышки нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут.

В сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Добавьте перец и чеснок. Соус поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока масло нее растает.

Достаньте крылышки из духовки и обмажьте соусом. Поставьте еще на 5-10 минут в духовку.

Подавайте крылышки горячими с овощами и соусами.

Напомним, ранее мы писали о том, что кулинар дал простой рецепт пиццы из хлеба.

А также рассказывали о том, что лучшие шеф-повара мира объяснили, как приготовить идеальный рис.

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