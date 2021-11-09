Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко!

Інгредієнт

Сир 250 г

Яйце 1 шт. + 1 жовток

Цукор 85 г

Ванільний цукор 10 г

Борошно 145 г

Розпушувач 10 г

Соняшникова олія для фритюру

Спосіб приготування

Як зазначає кулінар, сир краще брати домашній - жирністю 9-15%. Його потрібно віджати від зайвої ваги, через рушник або марлю. Масло для фритюру має бути без запаху.

Сир потрібно змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти в однорідну масу.

У борошно потрібно додати розпушувач, перемішати та додати в сир.

Розкачати м'яке тісто.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

За допомогою рослинної олії розкачати на столі та сформувати бублики.

Масло розігріти до 180 градусів і смажити в ньому бублики з двох сторін, періодично перевертаючи їх шумівкою.

Виймати на паперові рушники, посипати цукром.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova