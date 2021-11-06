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Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 09:00
Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко поделился рецептом интересного блюда, которое англичане называют пастуший пирог, но проще говоря - это запеканка из картофеля с фаршем.

Об этом ресторатор рассказал на своем сайте.

Кулинар уверяет, что все ингредиенты для нашего пирога вы найдете в холодильнике и дает несколько советов по его приготовления.

Традиционно пирог готовится из говяжьего или бараньего фарша, но можно экспериментировать со свиным, куриным, индюшиным. В мясо можно добавить 2-3 зубчика чеснока, если любите.

Картофель можно брать обычный, а можно батат, или же соединять их. Овощ нужно сварить "в мундире", почистить, помять, добавив яйцо и сливочное масло. А можно сдобрить его сыром, сливками, молоком, орегано. Можно сварить и традиционное пюре - почистить, порезать, отварить и размять.

В фарш традиционно добавляются соль и перец, но можно поиграть с тимьяном, розмарином, орегано, копченой паприкой, или же вустерским соусом (им заправляют Цезарь).

Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Фото: Так будет выглядеть наш готовый пирог (klopotenko.com)

Ингредиенты для пирога:

  • Говяжий фарш - 500 г
  • Картофель - 1 кг
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Яичный желток - 1 шт.
  • Свежий тимьян - 2 веточки
  • Сливочное масло - 80 г
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 1 кг картофеля и отварите в мундире. Затем очистите от кожуры и сразу сделайте картофельное пюре с 50 г сливочного масла и с 1 яичным желтком. Добавьте соль по вкусу.

Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Очистите одну луковицу и порежьте мелкими кубиками, затем измельчите 1 зубчик чеснока.

Обжарьте лук и чеснок на 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости. 

Добавьте в сковороду 500 г фарша. Жарьте на среднем огне до готовности фарша, примерно 5 минут.

Добавьте 1 ст. л. томатной пасты и листики 2 веточек тимьяна. Посолите и поперчите по вкусу.

Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Натрите зубчиком чеснока форму, в которой будете готовить пирог. Сверху натрите 30 г сливочного масла. 

На дно формы выложите половину картофельного пюре.

Сверху выложите слой из фарша и разровняйте. Наверх выложите оставшееся пюре и равномерно распределите. 

Сверху на картофель выложите 30 г сливочного масла. Если оно размягченное, смажьте им картофель, если твердое - нарежьте кубиками. Запекайте в духовке при 180 градусах 35 минут. 

Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирогКлопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Ранее Евгений Клопотенко также рассказал, как приготовить идеальные пирожки с мясом.

Также мы писали, как испечь самые настоящие маффины с клюквой.

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Евгений Клопотенко
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