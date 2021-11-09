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Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко!

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Вівторок 09 листопада 2021 08:29
Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко! Фото: Рецепт швидких сирних пончиків (instagram.com/yaroslavskyi_vova)
Автор: Анна Шиканова

Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом сирних пончиків. Спосіб приготування цих пончиків дуже простий і як зазначив кулінар, раніше він такого не готував.

Рецепт однієї з передплатниць Ярославський розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнт

  • Сир 250 г
  • Яйце 1 шт. + 1 жовток
  • Цукор 85 г
  • Ванільний цукор 10 г
  • Борошно 145 г
  • Розпушувач 10 г
  • Соняшникова олія для фритюру

Спосіб приготування

Як зазначає кулінар, сир краще брати домашній - жирністю 9-15%. Його потрібно віджати від зайвої ваги, через рушник або марлю. Масло для фритюру має бути без запаху.

Сир потрібно змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти в однорідну масу.

У борошно потрібно додати розпушувач, перемішати та додати в сир.

Розкачати м'яке тісто.

Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко!

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

За допомогою рослинної олії розкачати на столі та сформувати бублики.

Масло розігріти до 180 градусів і смажити в ньому бублики з двох сторін, періодично перевертаючи їх шумівкою.

Виймати на паперові рушники, посипати цукром.

Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко!

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що розкрито унікальний рецепт курячих крилець Баффало, який існує в США з 1964 року.

А також повідомляли про те, що кулінар Євген Клопотенко показав, як просто і швидко спекти справжній пастуший пиріг.

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