Відомий кулінар поділився рецептом сирних пончиків: готуються швидко і легко!
Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом сирних пончиків. Спосіб приготування цих пончиків дуже простий і як зазначив кулінар, раніше він такого не готував.
Рецепт однієї з передплатниць Ярославський розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнт
- Сир 250 г
- Яйце 1 шт. + 1 жовток
- Цукор 85 г
- Ванільний цукор 10 г
- Борошно 145 г
- Розпушувач 10 г
- Соняшникова олія для фритюру
Спосіб приготування
Як зазначає кулінар, сир краще брати домашній - жирністю 9-15%. Його потрібно віджати від зайвої ваги, через рушник або марлю. Масло для фритюру має бути без запаху.
Сир потрібно змішати з яйцем, жовтком і цукром. Перетерти в однорідну масу.
У борошно потрібно додати розпушувач, перемішати та додати в сир.
Розкачати м'яке тісто.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
За допомогою рослинної олії розкачати на столі та сформувати бублики.
Масло розігріти до 180 градусів і смажити в ньому бублики з двох сторін, періодично перевертаючи їх шумівкою.
Виймати на паперові рушники, посипати цукром.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
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