Известный историк еще в 19 веке разрушил миф о братских народах: пророчество, которое сбывается прямо сейчас

Известный украинский историк Владимир Антонович в своей статье "Три национальных типа народные", впервые опубликованной в 1888 году, разрушил миф о братских народах, который нам до сих пор пытается "парить" старший брат.

Почему именно мы с россиянами не братья, чем мы отличаемся от поляков - читайте ниже в нашем материале Styler .

Ученый провел исследование, в котором проанализировал модели поведения трех народов - украинцев (он их называет русинами, или русинами-украинцами), россиян (в статье - великороссы) и поляков.

Еще 150 лет назад историк понял, что единение между украинцами и россиянами невозможно

"В своей работе Антонович объяснил, почему великороссы в истории проявили себя монархистами и централистами, а украинцы народправцами, республиканцами, децентралистами. Он доказывал, что и в будущем они пойдут сим путем. У москалей и республиканство получится монархическое и централистическое. Единение политическое между москалями и украинцами противоестественно и без насилия над украинцами невозможно. Поэтому разговоры об одном государстве, в том числе и о федерации, лишние, как о противоестественной вещи, поэтому вредной", - писал в рецензии на работу Антоновича его современник Сергей Шелухин, украинский ученый, выдающийся юрист, историк, дипломат.

Даже череп у украинцев и россиян разный

Антонович пишет, что даже учитывая физиогномику, мы разные.

"Когда взглянем на череп Русина (украинца. - Ред.) сверху, так формой своей он походит на яйцо, повернутое носком наперед; у поляков череп значительно длиннее украинского, а у москалей, наоборот, по форме он приближается ближе к круглому", - уверен ученый.

"Прямота и грубиянство" - черты мос**ля

"На малой чулости москаля основаны его прямота и грубиянство: он не считается с тем, чтобы там кого-то не задеть, не обидеть; он, меряя все на собственную мерку, думает, что и все другие люди, так же как и он, должны быть необидчивыми", - говорится в статье ученого.

Антонович пришел к выводам, которые сейчас, во время войны, могут звучать как пророчество

"Украинец-Русин считает за этическое все то, что справедливо. У великороса выступающий этический пункт - сила. Он впереди всего обращает внимание на то, факт ли сильный, не сильный. У поляков выступающий пункт приятность, любость", - такой вывод сделал Антонович.

Как видим, это происходит прямо сейчас: украинцы борются за справедливость против россиян, которые хотят взять нас силой. А поляки проявляют к украинцам наибольшее гостеприимство среди всех европейских народов.