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Відомий історик ще в 19 ст. зруйнував міф про братні народи: пророцтво, яке збувається просто зараз

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Вівторок 24 травня 2022 11:25
Відомий історик ще в 19 ст. зруйнував міф про братні народи: пророцтво, яке збувається просто зараз Фото: Міф про братні народи був зруйнований майже 150 років тому (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий український історик Володимир Антонович у своїй статті "Три національні типи народні", вперше опублікованій 1888 року, зруйнував міф про братні народи, який нам і досі намагається "парити" старший брат.

Чому саме ми з росіянами не брати, чим ми відрізняємося від поляків - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Науковець провів дослідження, в якому проаналізував моделі поведінки трьох народів - українців (він їх називає русинами, або русинами-українцями), росіян (у статті - великороси) та поляків.

Ще 150 років тому історик зрозумів, що єднання між українцями й росіянами неможливе\

"У своїй роботі Антонович пояснив, чому великороси в історії проявили себе монархістами й централістами, а Українці народправцями, республіканцями, децентралістами. Він доводив, що і в будучім вони підуть сим шляхом. У москалів і республіканство вийде монархічне та централістичне. Єднання політичне між москалями та українцями протиприродне і без насильства над українцями неможливе. Тому балачки про одну державу, в тім числі й про федерацію, зайві, як про річ протиприродну, тому шкідливу", - писав у рецензії на роботу Антоновича його сучасник Сергій Шелухін, український вчений, видатний юрист, історик, дипломат.

Навіть череп в українців й росіян різний

Антонович пише, що навіть з огляду фізіогноміки, ми різні.

"Коли поглянемо на череп Русина (українця. - Ред.) зверху, так формою своєю він походить на яйце, повернене носком наперед; у поляків череп значно довший за український, а в москалів, навпаки, формою він наближається ближче до круглого", - впевнений науковець.

"Прямота і грубіянство" - риси мос**ля

"На малій чулости москаля засновані його прямота і грубіянство: він не вважає на те, щоб там когось не зачепити, не образити; він, міряючи усе на власну мірку, гадає, що і всі інші люди, так само як і він, повинні бути необразливими", - йдеться в статті науковця.

Антонович дійшов до висновків, які зараз, під час війни, можуть звучати як пророцтво

"Українець-Русин вважає за етичне все те, що справедливо. У великоруса виступний етичний пункт - сила. Він поперед усього звертає увагу на те, чи факт дужий, чи не дужий. У Поляків виступний пункт приємність, любість", - такий висновок зробив Антонович.

Як бачимо, це відбувається просто зараз: українці борються за справедливість проти росіян, які хочуть взяти нас силою. А поляки проявляють до українців найбільшу гостинність серед усіх європейських народів.

Раніше ми писали, що в тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.

Також повідомлялося, що посольство США вказало Путіну-"історику" на його місце.

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