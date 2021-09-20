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Известный футболист ждет ребенка от племянницы своей бывшей жены

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Бразилия, Понедельник 20 сентября 2021 19:08
Известный футболист ждет ребенка от племянницы своей бывшей жены Фото: Халк с женой (instagram.com/hulkparaiba)
Автор: Роман Мирончук

Бразильский футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены. Теперь пара готовится к появлению ребенка. Для спортсмена это будет уже 4 дитя.

О беременности свое супруги Камилы Анджело футболист сообщил в Instagram.

"Сегодня с сердцем, полным благодарности Богу, я хочу поделиться с вами, что в четвертый раз меня благословляют еще одним ребенком. Мое сердце переполняется таким счастьем, и я могу только сказать спасибо, Бог. Мы уже ждем тебя, дитя, мы любим тебя безоговорочно", - написал Халк.

Он также опубликовал фотографии со своей беременной женой, на которых они показывают снимки УЗИ.

Отметим, что Камила - племянница бывшей жены спортсмена Ирэн, в браке с которой он прожил 12 лет. У пары родились двое детей - Иан и Тьяго, а в 2016 году они удочерили девочку Алиси.

Напомним, под Львовом футбольный матч матч второй лиги Перемышлянского района между командами "Долина" из села Недилиска и "Золотая Липа" из села Чемеринцы превратился в эпичное побоище.

Конфликт начался после того, как команда с Недилиска пропустила гол, и судьи зафиксировали его. При этом болельщики были не согласны с таким решением судьи и начали предъявлять претензии.

Игроки "Золотой Липы" отказались продолжать матч, и после этого произошла драка.

Мы также писали о том, что под Тернополем во время игры внезапно умер футболист, которому было всего 29 лет.

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