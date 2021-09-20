Известный футболист ждет ребенка от племянницы своей бывшей жены

Бразильский футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены. Теперь пара готовится к появлению ребенка. Для спортсмена это будет уже 4 дитя.

"Сегодня с сердцем, полным благодарности Богу, я хочу поделиться с вами, что в четвертый раз меня благословляют еще одним ребенком. Мое сердце переполняется таким счастьем, и я могу только сказать спасибо, Бог. Мы уже ждем тебя, дитя, мы любим тебя безоговорочно", - написал Халк.

Он также опубликовал фотографии со своей беременной женой, на которых они показывают снимки УЗИ.

Отметим, что Камила - племянница бывшей жены спортсмена Ирэн, в браке с которой он прожил 12 лет. У пары родились двое детей - Иан и Тьяго, а в 2016 году они удочерили девочку Алиси.