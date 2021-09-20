Известный футболист ждет ребенка от племянницы своей бывшей жены
Бразильский футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены. Теперь пара готовится к появлению ребенка. Для спортсмена это будет уже 4 дитя.
О беременности свое супруги Камилы Анджело футболист сообщил в Instagram.
"Сегодня с сердцем, полным благодарности Богу, я хочу поделиться с вами, что в четвертый раз меня благословляют еще одним ребенком. Мое сердце переполняется таким счастьем, и я могу только сказать спасибо, Бог. Мы уже ждем тебя, дитя, мы любим тебя безоговорочно", - написал Халк.
Он также опубликовал фотографии со своей беременной женой, на которых они показывают снимки УЗИ.
Отметим, что Камила - племянница бывшей жены спортсмена Ирэн, в браке с которой он прожил 12 лет. У пары родились двое детей - Иан и Тьяго, а в 2016 году они удочерили девочку Алиси.
Напомним, под Львовом футбольный матч матч второй лиги Перемышлянского района между командами "Долина" из села Недилиска и "Золотая Липа" из села Чемеринцы превратился в эпичное побоище.
Конфликт начался после того, как команда с Недилиска пропустила гол, и судьи зафиксировали его. При этом болельщики были не согласны с таким решением судьи и начали предъявлять претензии.
Игроки "Золотой Липы" отказались продолжать матч, и после этого произошла драка.
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