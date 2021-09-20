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Відомий футболіст чекає дитину від племінниці своєї колишньої дружини

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Бразилія, Понеділок 20 вересня 2021 19:08
Відомий футболіст чекає дитину від племінниці своєї колишньої дружини Фото: Халк з дружиною (instagram.com/hulkparaiba)
Автор: Роман Мирончук

Бразильський футболіст Халк одружився на племінниці своєї колишньої дружини. Тепер пара готується до появи дитини. Для спортсмена це буде вже 4 дитя.

Про вагітність своєї дружини Каміли Анджело футболіст повідомив у Instagram.

"Сьогодні з серцем, повним подяки Богу, я хочу поділитися з вами, що в четвертий раз мене благословляють ще однією дитиною. Моє серце переповнюється таким щастям, і я можу тільки сказати спасибі, Бог. Ми вже чекаємо тебе, дитя, ми любимо тебе беззастережно", - написав Халк.

Він також опублікував фотографії зі своєю вагітною дружиною, на яких вони показують знімки УЗД.

Зазначимо, що Каміла - племінниця колишньої дружини спортсмена Ірен, у шлюбі з якою він прожив 12 років. У пари народилися двоє дітей - Іан і Тьяго, а в 2016 році вони удочерили дівчинку Алісі.

Нагадаємо, під Львовом футбольний матч матч другої ліги Перемишлянського району між командами "Долина" з села Тижилиська та "Золота Липа" з села Чемеринці перетворився в епічне побоїще.

Конфлікт почався після того, як команда з Неділіска пропустила гол, і судді зафіксували його. При цьому вболівальники були не згодні з таким рішенням судді і почали пред'являти претензії.

Гравці "Золотої Липи" відмовилися продовжувати матч, і після цього сталася бійка.

Ми також писали про те, що під Тернополем під час гри раптово помер футболіст, якому було всього 29 років.

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