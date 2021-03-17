Известный фотограф Евгений Никифоров подвергся нападению и оказался в СИЗО: что произошло

Известный украинский фотограф Евгений Никифоров вместе с братом во время проведения съемок под Одессой подвергся нападению двух мужчин, которые угрожали забрать технику и автомобиль. Исследователю культурного наследия удалось уехать, но позже полиция обвинила его в нарушении ПДД, что повлекло смерть мужчины.

Сам Никифоров задержан и помещен в СИЗО. Киевский райсуд Одессы решает вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура требует для фотографа арест на 60 суток.

Что "шьют" Евгению Никифорову

По словам адвоката Никифорова Дениса Пономаренко, следователь объявил его подзащитному подозрение в том, что тот "нарушил правила дорожного движения своими противоправными действиями, не убедившись, что в автомобиле закрыты двери, что якобы привело к смерти пешехода".

Никифорову "шьют" часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем следователь в тексте подозрения не упоминает ни о конфликте, ни о том, что мужчина совершил разбойное нападение и угрожал братьям Никифоровым насилием, рассказал юрист. Кроме того, нет ни свидетельства о смерти этого человека, ни экспертизы, которая раскрыла бы причины смерти, добавил он.

Отметим, что согласно сообщению пресс-службы полиции Одесской области от 14 марта, в селе Васильевка автомобиль "Hyundai" совершил наезд на 37-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.

Позже 34-летнего водителя нашли. Правоохранители проводили следственные действия с ним в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Инцидент попал на видео

Между тем, в интернете появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как двое мужчин (один из них на костылях) подходят к авто Hyundai. Один из них открывает переднюю дверь и пытается залезть на переднее сиденье машины с пассажирской стороны.

Машина начинает движение назад вместе с мужчиной, которого удерживала дверь авто, поворачивает, и уезжает. Далее запись обрывается.

Видео: Момент конфликта и отъезд авто Никифорова

Брат Евгения Никифорова рассказал детали

Как рассказывает о происшествии брат Евгения Вадим, в центре села, где они проводили съемку с дрона, из магазина неподалеку вышли двое нетрезвых мужчин. Один из них - тот, что без костылей, - стал угрожать фотографу. Затем второй мужчина - на костылях - тоже подошел и стал проявлять агрессию, после чего ударил Евгения под ребро локтем.

"Затем они заметили меня и подошли. Мужчина (без костылей) открыл дверь с моей стороны и засунул голову в салон. Я попросил его отпустить дверь. Брат быстро сел в машину, сдал назад, а этот мужчина бежал по ходу движения. Некоторое время он бежал по асфальту - метров 100 - потом отпустил дверь машины", - сказал Вадим.

По его словам, конфликт продолжался около часа. Все это время они требовали отдать им фотоаппарат, дрон и автомобиль.

Что известно о погибшем

И Евгений, и Вадим утверждают, что не видели, что дальше происходило с мужчиной, который на них напал.

Но следователь, который связался с Никифоровым позже, сказал, что мужчина разбил голову и умер.

По данным издания, это житель Васильевки Игорь Владимирович Буздужа, который предположительно служил в морской пехоте ВСУ. 15 марта его жена Наталья Буздужа опубликовала в Faceboook пост, в котором сообщила о смерти мужа.

Игорь Буздужа (фото: facebook.com)

Реакция общественности

Происшествие и ситуация, в которой оказался талантливый фотограф и исследователь, автор книг об украинском монументальное искусстве Евгений Никифоров, вызвала обеспокоенность в культурной среде Украины.

Артисты, музыканты, активисты, общественные деятели призывают к большей огласке и тщательному расследованию трагического случая, анонсируют мероприятия в поддержку попавшего в беду Никифорова.

Скрины постов в поддержку Никифорова (facebook.com)