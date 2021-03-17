На відомого українського фотографа напали, але він сам опинився в СІЗО: що сталося

Відомий український фотограф Євген Нікіфоров разом з братом під час проведення зйомок під Одесою зазнав нападу двох чоловіків, які погрожували забрати техніку та автомобіль. Досліднику культурної спадщини вдалося виїхати, але пізніше поліція звинуватила його в порушенні ПДР, що спричинило смерть чоловіка.

Сам Нікіфоров затриманий і поміщений до СІЗО. Київський райсуд Одеси вирішує питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагає для фотографа арешт на 60 діб.

Що "шиють" Євгену Нікіфорову

За словами адвоката Нікіфорова Дениса Пономаренка, слідчий оголосив його підзахисному підозру в тому, що той "порушив правила дорожнього руху своїми протиправними діями, не впевнившись, що в автомобілі зачинені двері, що нібито призвело до смерті пішохода".

Нікіфорову закидають частину 2 статті 286 кримінального кодексу України. Разом з тим слідчий в тексті підозри не згадує ані про конфлікт, ані про те, що чоловік здійснив розбійний напад і погрожував братам Нікіфоровим насильством, розповів юрист. Крім того, немає ні свідоцтва про смерть цього чоловіка, ні експертизи, яка розкрила б причини смерті, додав він.

Зазначимо, що згідно з повідомленням прес-служби поліції Одеської області від 14 березня, в селі Василівка автомобіль "Hyundai" скоїв наїзд на 37-річного місцевого жителя, після чого зник з місця події. Потерпілий від отриманих травм помер.

Пізніше 34-річного водія знайшли. Правоохоронці проводили слідчі дії з ним в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Інцидент потрапив на відео

Між тим, в інтернеті з'явився відеозапис з місця події. На кадрах видно, як двоє чоловіків (один з них на милицях) підходять до авто Hyundai. Один з них відкриває передні двері та намагається залізти на переднє сидіння машини з пасажирської сторони.

Машина починає рух назад разом з чоловіком, якого тримали двері авто, повертає, та їде. Далі запис обривається.

Відео: Момент конфлікту і від'їзд авто Нікіфорова

Брат Євгена Нікіфорова розповів деталі

Як розповідає про подію брат Євгена Вадим, в центрі села, де вони проводили зйомку з дрона, з магазину неподалік вийшли двоє нетверезих чоловіків. Один з них - той, що без милиць, - став погрожувати фотографу. Потім другий чоловік - на милицях - теж підійшов і став проявляти агресію, після чого вдарив Євгена ліктем під ребро.

"Потім вони помітили мене і підійшли. Чоловік (без милиць) відкрив двері з мого боку й засунув голову в салон. Я попросив його відпустити двері. Брат швидко сів у машину, здав назад, а цей чоловік почав бігти по ходу руху. Якийсь час він біг по асфальту - метрів 100 - а потім відпустив двері машини", - сказав Вадим.

За його словами, конфлікт тривав близько години. Увесь цей час вони вимагали віддати їм фотоапарат, дрон і автомобіль.

Що відомо про загиблого

І Євген, і Вадим стверджують, що не бачили, що далі сталося з чоловіком, який на них напав.

Але слідчий, який зв'язався з Нікіфоровим пізніше, сказав, що чоловік розбив голову і помер.

За даними видання, це житель Василівки Ігор Володимирович Буздужа, який імовірно служив в морській піхоті ЗСУ. 15 березня його дружина Наталя Буздужа опублікувала в Faceboook пост, в якому повідомила про смерть чоловіка.

Ігор Буздужа (фото: facebook.com)

Реакція громадськості

Подія і ситуація, в якій опинився талановитий фотограф і дослідник, автор книг про українське монументальне мистецтво Євген Нікіфоров, викликала стурбованість в культурному середовищі України.

Артисти, музиканти, активісти, громадські діячі закликають до більшого розголосу і ретельного розслідування трагічного випадку, анонсують заходи на підтримку Нікіфорова, який потрапив у біду.

Скріни постів на підтримку Нікіфорова (facebook.com)