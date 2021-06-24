Известный дизайнер нуждается в помощи: "ситуация тяжелая, но мы не собираемся сдаваться!"

В семье известного киевского дизайнера Андрея Цабанова произошло горе. У его отца рак кишечника, и метастазы уже пошли в печень. Диагностика и лечение стоят огромных денег, поэтому он нуждается в помощи.

О горе в семье Цабанов написал на своей странице в Facebook .

"Ситуация тяжелая, но мы не собираемся сдаваться. Общее состояние организма хорошее и врачи говорят, что есть шанс, что в этой борьбе победим мы, а не болезнь. Папа всегда был крепким, волевым и веселым мужчиной, и я очень хочу его снова видеть таким", - написал Андрей.

Он также попросил поделится опытом, если кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией. Интересуют хорошие специалисты, клиники, как подготовиться к химиотерапии, что делать после, где покупать обезболивающие и какие лучше, где и когда брать кровь, как готовиться к операции, как поддерживать организм в процессе всех этих процедур и т.д.

"Люди говорят, что я хороший дизайнер. Онкология - это очень дорого. Диагностика и лечение стоят просто огромных денег и семейные сбережения пустеют быстрее, чем мы успеваем наполнять", - добавил он.

Сбросить деньги можно на номер карты его мамы Ирины: 4441 1144 6045 6880.

Отец Андрея Цабанова (фото: facebook.com/andrey.tsabanov)

По его словам, он точно не знает во сколько обойдется лечение отца, но пока цифры колеблются от 60 до 100 тысяч гривен только за операцию. Это без учета всех консультаций, анализов и обязательных диагностических процедур (гастроскопия, колоноскопия, несколько видов МРТ, КТ, анализы биопсии, крови и все это по несколько раз) и восстановительного периода.

"Поэтому 100, 300, 500 грн, любая сумма поможет. Каждая гривна, это возможность сделать более качественный анализ, получим более точный диагноз в профессионального специалиста, а значит, выше наши шансы на успех. Я буду благодарен, если вы поможете их повысить, я верю в нашу общую победу", - отметил Андрей.

Он также готов брать проекты на фриланс в нерабочее время. Основная его специализация UX/UI. Он делает лендинги, сайты, мобильные приложения, есть опыт проектирования CRM, работает в Figma.