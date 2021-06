Звезда сериала "Друзья" серьезно болен: прогнозы врачей неутешительны

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, который известен по роли официанта Гантера в сериале "Друзья" сообщил, что уже три года борется с раком простаты и недавно врачи диагностировали у него четвертую стадию болезни.

"Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет", - признался актер.

Он отметил, что в начальной стадии заболевания его самочувствие не вызывало опасений и лечение было несложным. Рак у него диагностировали в сентябре 2018 года во время обычного планового обследования. Причиной заболевания врачи указали генетические факторы, и именно поэтому болезнь обнаружили уже в довольно запущенной стадии.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса он пропустил важный тест, а рак начал прогрессировать.

"Я пропустил тест, и это было не очень хорошо. Рак решил мутировать во время пандемии, и поэтому он прогрессирует", - рассказал Тайлер.

Сейчас болезнь уже дала метастазы в кости и позвоночник, что привело к параличу нижней части тела. Актеру становится все труднее передвигаться и самостоятельно он ходить уже не может.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc