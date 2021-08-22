Известный британский режиссер на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией
Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время своего выступления на Одесском кинофестивале. Это произошло, когда известный 80-летний британский режиссер вышел на сцену, чтобы получить статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.
Видео с его речью попало в сеть.
Гиллиам восторженно отозвался о советском режиссере Эйзентштейне, который снял знаменитый фильм "Броненосец "Потемкин". Он подчеркнул, что рад побывать на Потемкинской лестнице.
"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" - обратился он к публике. После чего его поправили, и напомнили, что Одесса - это территория Украины.
Британец сказал, что потерялся в разных мирах. После этого он поблагодарил Украину.
Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией (видео: YouTube)
Он также записал видео, в котором еще раз поблагодарил Украину.
"Мне приятно побывать в Украине, особенно в Одессе", - сказал он.
Напомним, в Одессе девушку поставила в аэропорту автомобиль не на ту парковку и в итоге ей пришлось заплатить приличную сумму за 16 дней стоянки - 26 700 гривен.
Она оставила машину на стоянке, где один день парковки стоит 1440 гривен. При этом рядом парковка на неделю ей бы обошлась в 600 гривен.
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